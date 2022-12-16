فضيحة قطر: بقاء بانزيري وجيورجي في السجن لمدة شهر على الأقل

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - قضت محكمة في بروكسل باستمرار حبس عضو البرلمان الأوروبي السابق، أنطونيو بانزيري وكذلك النائب فرانشيسكو جيورجي، لمدة شهر على الأقل، بشأن تلقيهما رشاوي مزعومة للحصول على تأثير داخل البرلمان الأوروبي، لصالح قطر.



ويمثل بانزيري وجيورجي اثنين من ثلاثة إيطاليين متهمين في بلجيكا بتلقي رشاوي من دولة قطر، التي تستضيف كأس العالم، لتحسين صورتها عبر البرلمان الأوروبي.



وقال محامي جيورجي لوكالة "أنسا" إن المحكمة قضت باستمرار حبس المتهمين الإيطاليين الاثنين لمدة شهر على الأقل.



وأوضح المحامي، أن الإيطالي الثالث المتهم، وهو نيكولا فيجا تالامانكا، الأمين العام لمنظمة "لا سلام بلا عدالة" غير الحكومية، قد أطلق سراحه من السجن، لكن سيخضع للمراقبة الإلكترونية.



ويعد جيورجي شريكا للنائبة السابقة لرئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، التي تم اتهامها مع مساعد في الحزب الديمقراطي الإيطالي، النائب أندريا كوتزولينو.



وأرجأت المحكمة البت في قضية كايلي حتى الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تبقى في السجن حتى ذلك الموعد.



وسيتعين على الأربعة أن يظهروا أمام المحكمة مجددا في غضون شهر.



وقالت وسائل إعلام بلجيكية يوم الثلاثاء إن الشرطة البلجيكية صادرت ما مجموعه 1.5 مليون يورو نقدا من منازل نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق إيفا كايلي وعضو البرلمان الإيطالي السابق أنطونيو بانزيري بعد اعتقالهما الأسبوع الماضي بتهمة تلقي رشاوي للضغط من أجل قطر. (أنسامد).



