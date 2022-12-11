فوز ثنائي الروك سانتي فرانشيسي بـ X-Factor إيطاليا

إيطاليا : إجلاء جديد من المنطقة الحمراء في جزيرة ايسكيا
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الإمارات: رعاية النساء والأطفال جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا..تورينو:احتجاج نشطاء البيئة للسيطرة على أزمة المناخ .. تحت شعار "احتضار الانهار"
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شرم الشيخ- قمة المناخ:وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
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