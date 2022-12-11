فوز ثنائي الروك سانتي فرانشيسي بـ X-Factor إيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - فاز الثنائي سانتي وفرانشيسي، ثنائي الروك من منطقة بييمونتي، بالنسخة السادسة عشرة من عرض المواهب الموسيقي الإيطالي X-Factor ليلة الخميس الماضي.



وتغلب الثنائي على المتأهلين الثلاثة، بياتريس كوينتا من باليرمو، وليندا ريفارديتي المولودة في ألبا، وفرقة موسيقى الروك في ميلانو تروبيا.



وأعرب سانتي وفرانشيسي، اللذان فازا بصفقة تسجيل بقيمة 300 ألف يورو مع شركة سوني للتسجيلات عن سعادتهما قائلين: "نحن سعداء فقط، نحن سعداء بكل بساطة".



وكان عازف الروك الروماني مانسكين قد احتل المركز الثاني في النسخة 11 من المسابقة في عام 2017 قبل أن يحقق شهرة عالمية بعد فوزه في مهرجان سانريمو للأغنية ويوروفيجن. (أنسامد).



