ملك النوتيلا الإيطالي "فيريرو" يتفوق على زوكربيرج

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - تفوق ملك النوتيلا الإيطالي، جيوفاني فيريرو، على مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج في قائمة أغنياء العالم.



صعد قطب الحلوى فيريرو إلى المركز 27 في ترتيب مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، بقيمة 38.8 مليار دولار، بينما تراجع زوكربيرج إلى المركز 29 برصيد 35.1 مليارًا حيث عانى من مشاكل لا حصر لها لمنصته الجديدة Meta التي حلت محل Facebook.



يتصدر إيلون ماسك القائمة بـ 195 مليار دولار، يليه برنارد أرنو بـ 136 مليارًا، ثم قطب الفحم والنقل الهندي غوتام أداني ب129 مليار دولار، وجيف بيزوس 115 مليار، وبيل جيتس 107، ووارن بافيت في المركز السادس بـ 101 مليار دولار.



احتل سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي السابق وقطب الإعلام، المرتبة 351 اعتبارًا من 3 نوفمبر، بثروة صافية بلغت 6.06 مليار دولار. (أنسامد).



