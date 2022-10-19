إزالة صورة موسوليني من وزارة الصناعة الإيطالية

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - أزيلت صورة للديكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني من وزارة الصناعة بعد عرضها مع جميع وزراء الصناعة السابقين للوزير المنتهية ولايته جيانكارلو جيورجيتي، وذلك للاحتفال بالذكرى التسعين للمبنى.



وقالت الوزارة إن الصورة ستزال "لتفادي الجدل أو أن يتم استغلالها".



كان جيورجيتي قد أشار سابقًا إلى وجود صورة للديكتاتور في مكتب رئيس الوزراء أيضًا.



وأضاف جيورجيتي، الذي من المتوقع أن يتولى حقيبة وزير الاقتصاد الرئيسي في الحكومة الجديدة المحتملة لجورجيا ميلوني، "لم يلاحظ أحد أن (صورة موسوليني) موجودة أيضًا في قصر كيجي، ليس فقط في وزارة الصناعة".



وعندما سئل عن سبب عرض صورة الديكتاتور في وزارته الآن أجاب جيورجيتي أن موسوليني كان أول وزير شركات وأن صور جميع وزراء الصناعة في التاريخ الإيطالي قد عُرضت للاحتفال بالذكرى التسعين لمبنى الوزارة، بالاتزو بياشينتيني ".



ومن جهته، قال أحد كبار الشخصيات في حزب الرابطة "ولكن إذا كانت هناك مشكلة فسنزيلها". (أنسامد).



