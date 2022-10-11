الرئيس الإيطالي يندد بالحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - ندد الرئيس الإيطاالي سيرجيو ماتاريلا مجددا بالحرب التي شنتها روسيا على جارتها أوكرانيا ووصفها بأنها "مؤسفة".



وقال ماتاريلا، بوم أمس الاثنين، خلال حفل تسليم "وسام الشرف" لفرسان العمل : "الحرب المؤسفة التي شنها الاتحاد الروسي بعد تأكيده بشكل غير مقبول على الحق في العدوان، تخلف يومياً الموت والدمار والكراهية وتلوث جميع مجالات النشاط والعلاقات بين المدنيين".



وأكد "السلام عاجل وضروري، والطريق إلى بنائه ينبع من إعادة تأكيد الحق والقانون الدولي وحرية الشعب الأوكراني".



كما دعا ماتاريلا إلى استجابة على مستوى الاتحاد الأوروبي لأزمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب، مضيفا "يبدو أن منطق سوق الطاقة يخلق عقبات، لكن مسؤولية المؤسسات هي بالتحديد إزالتها".



وتابع "الاتحاد الأوروبي وحده لديه القوة للقيام بذلك، التدخل في آليات الأسعار، في الزيادات غير المتناسبة ، في المضاربات غير المقبولة التي تضر بالمواطنين". (أنسامد).



