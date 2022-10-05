الايطالية أليسيا ببيرنو محتجزة في سجن إيفين بطهران

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - قالت مصادر يوم أمس الثلاثاء إن أليسيا ببيرنو، المرأة الإيطالية البالغة من العمر 30 عاما والمحتجزة في إيران الأسبوع الماضي، مسجونة في سجن إيفين بطهران.



ويُعتقد أن المرأة اعتقلت في 28 سبتمبر ، والموافق يوم ميلادها.



وقد شنت إيران موجة واسعة من الاعتقالات في أعقاب اندلاع احتجاجات في الشوارع تتعلق بوفاة شابة كردية تبلغ من العمر 22 عاما، محساء أميني، بعد أن احتجزتها شرطة الآداب بزعم انتهاك قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.



وكان ألبرتو بيبيرنو، والد المرأة، قد صرح لوكالة أنسا يوم الاثنين "نحن قلقون للغاية. للأسف، الوضع ليس جيدًا".



وأضاف "نحن على اتصال بوحدة الأزمات بوزارة الخارجية التي قامت بتفعيل كافة الإجراءات ذات الصلة".



وأوضح ببيرنو إنه تلقى مكالمة هاتفية من ابنته من سجن بطهران يوم الأحد. (أنسامد).



