برلسكوني يعود إلى البرلمان بعد إقالته في 2013

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - يعود رئيس الوزراء الإيطالي السابق وزعيم حزب فورزا إيطاليا، سيلفيو برلسكوني، إلى البرلمان الإيطالي بعد فوزه باكثر من 50 بالمائة من الاصوات وستنضم إليه شريكته مارتا فاسينا، التي تم انتخابها مؤخراً لمجلس النواب في مارسالا.



ويعود برلسكوني من جديد للبرلمان بعد تسع سنوات من الحكم عليه في 1 أغسطس 2013 بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الاحتيال الضريبي وانتهاء عقوبة عدم الأهلية للمناصب العامة لمدة عامين التي فرضها عليه مجلس الشيوخ في 13 اكتوبر من نفس العام ثم تصوّيت المجلس في 27 نوفمبر 2013 علي إعفائه من منصبه .



سيلڤيو برلسكوني ولد بميلانو في 29 سبتمبر 1936 وهو سياسي ورجل أعمال إيطالي كان رئيس وزراء إيطاليا لثلاث مرات . (أنسامد).



