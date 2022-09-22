إيطاليا: انتخاب امرأة على رأس المحكمة العليا

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - انتخبت سيلفانا سيارا، رئيسة للمحكمة الدستورية العليا، لتصبح ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ إيطاليا، بعد وزيرة العدل السابقة مارتا كارتابيا التي تولت المنصب لعام واحد بين 2019 و2020.



وولدت سيارا في تراني، بمقاطعة بوليا عام 1948، وكانت أول امرأة تنتخب لمنصب قاضي داخل المحكمة عام 2014.



والثلاثاء الماضي، فازت سيارا البالغة من العمر حاليا 74 عاما، على زميلتها القاضية الدستورية داريا دي بريتيس، في الاقتراع النهائي لمنصب رئاسة المحكمة العليا.



وتتمثل المهمة الرئيسية لرئيس المحكمة الدستورية في ضمان امتثال القوانين والسلوكيات والسياسات، للدستور الإيطالي المناهض للفاشية الذي تم وضعه بعد الحرب.



وتعد سيارا ناشطة حقوقية وأكاديمية متخصصة في قانون العمل، واستطاعت أن تتفوق بأغلبية ثمانية أصوات على منافستها دي بريتس، التي حصلت على 7 أصوات.



ودرست سيارا قانون العمل والقانون الاجتماعي الأوروبي في معهد الجامعة الأوروبية بين عامي 1994 و2003، كما كانت استاذة قانون العمل في جامعة فلورنسا، وجامعة سيينا، قبل تعيينها في المحكمة الدستورية من قبل البرلمان الإيطالي في نهاية 2014، عقب تصويت عليها داخل البرلمان.



وكانت سيارا هي أول امرأة ينتخبها البرلمان الإيطالي كقاضية في المحكمة الدستورية. (أنسامد).



