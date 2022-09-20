إيطاليا: الحكم على رجل أعمال بالسجن 8 سنوات بتهمة الاغتصاب

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - حكمت محكمة ميلانو، يوم أمس الاثنين، بالسجن ثماني سنوات وأربعة أشهر على ألبرتو جينوفيز، رجل الأعمال الإيطالي البارز على شبكة الإنترنت ومؤسس الشركات الناشئة، بتهمة اغتصاب وتخدير عارضتين شابين.



ووجدت المحكمة ألبرتو جينوفيز مذنبا باغتصاب الشابتين بعد إعطائهما مزيجا من الكيتامين والكوكايين حتى يفقدا الوعي.



وتتعلق الحالة الأولى بامرأة تبلغ من العمر 23 عاما تعرضت للاغتصاب في فيلا يمتلكها رجل الأعمال في إيبيزا في يوليو 2019، بينما كانت الضحية الثانية هي فتاة تبلغ من العمر 18 عاما والتي تعرضت للعنف الجنسي منه في منزله في ميلان، في أكتوبر 2020.



كما قضت المحكمة بالسجن عامين و5 أشهر لصديقة جينوفيز السابقة، لمساعدته في واقعة الاغتصاب في فيلاته في إيبيزا. (أنسامد).



