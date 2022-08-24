وفاة أول ايطالي بسبب جدري القرود في كوبا

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - اعلنت وزارة الصحة الإيطالية وفاة جيرمانو مانشيني ، 50 عامًا قائد الكارابنييري ( قوات الدرك الوطني الإيطالية) بمدينة سكورزي في البندقية كوبا بسبب اصابته بمرض جدري القرود .



ومن جانبها قالت وزارة الصحة الكوبية في بيان لها إن "المريض الذي كان في حالة حرجة غير مستقرة منذ 18 أغسطس توفي مساء 21 أغسطس".



وأضافت الوزارة أن الإيطالي وصل إلى كوبا في 15 أغسطس بغرض السياحة وتم نقله إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام وأضافت وزارة الصحة الايطالية في آخر تحديث لها انه اول ايطالي يموت بسبب هذا المرض و إن حالات الإصابة بجدري القرود في إيطاليا ارتفعت بنسبة 52 إلى 714 في الأيام السبعة الماضية، مشيرة إن نحو 194 مرتبطين برحلات خارجية.



وأضافت أن الذكور يمثلون تقريبا جميع الحالات 704 وأن متوسط ;;عمر الحالات هو 37.



وقد بدأت إيطاليا مؤخرا التطعيم ضد جدري القرود مع إعطاء اللقاحات الأولى في مستشفى سبالانزاني بروما قبل أسبوعين، تليها مستشفيات أخرى في بولونيا وبقية إميليا-رومانيا. (أنسامد).



