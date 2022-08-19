إيطاليا: أرماني وتارديلي يغادران منازلهما بسبب الحرائق

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - جاء مصمم الأزياء الإيطالي الشهير، جورجيو أرماني، ولاعب كرة القدم، الفائز بكأس العالم 1982، ماركو تارديلي، بين 30 شخصا أجبروا على إخلاء منازلهم في جزيرة بانتيليريا الجنوبية، جراء اندلاع حريق هائل في الغابات على الجزيرة.



وبدأ الحريق عند نقطتين على بعد 400 متر من بعضهما، قبل أن يتحرك سريعا، في حين استبعدت الشرطة أن يكون الحريق متعمدا.



ودمر الحريق عشرات الهكتارات من نباتات وشجيرات البحر المتوسط، بينما فتح الإدعاء العام تحقيقا في هذا الحريق.



وقال رئيس البلدية في بانتيليريا الجنوبية، فينسينزو كامبو، لوكالة أنسا، إن الوضع عاد إلى طبيعته صباح الخميس.



وتشهد إيطاليا العديد من حرائق الغابات خلال الشهور الأخيرة، جراء موجات الحر الشديدة التي تضرب البلاد. وتسببت الحرائق في تدمير مساحات شاسعة من الغابات والريف الإيطالي.



ويربط الخبراء هذه الحرائق وارتفاع درجة الحرارة بالتغير المناخي الذي يعصف بكوكب الأرض نتيجة النشاطات البشرية. (أنسامد).



