إيطاليا:القبض على اثنين من مطربي الراب المعروفين

ألقت الشرطة الايطالية القبض على اثنين من مطربي الراب الإيطاليين المعروفين،للاشتباه في هجوم بدوافع عنصرية على عامل مصنع نيجيري بالقرب من مدينة مونزا، في إقليم لومبارديا شمال إيطاليا.



وقالت الشرطة أن المطربين، واسميهما جوردان وترافيك، قد سرقا دراجة وحقيبة ظهرالنيجيري البالغ من العمر 41 عاما في محطة السكك الحديدية.



وأضافت الشرطة إنهما كانا مسلحين بالسكاكين وإنهم صرخوا في الضحية "نريد قتلك لأنك أسود".



ذكرت الشرطة إن جوردان، 25 عاما، معروف للشرطة بتصريحاته وتهديداته ضد الشرطة وعدة شخصيات تلفزيونية. أما ترافيك، الذي يبلغ من العمر 26 عاما ، لديه سجل إجرامي في جرائم السطو والجرائم الصغيرة الأخرى.



وقد تم إلقاء القبض عليهم بتهمة السرقة المشددة بسبب استخدام الأسلحة والتمييز العنصري. (أنسامد).



