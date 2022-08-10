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إيطاليا : شاب يبلغ 23 عاما من كاتانيا يتوج "مستر إيطالي"
    (أنسامد) - أغسطس 10 - روما - تم اختيار الشاب الايطالي والتر زابالا، خريج العلوم السياسية ذو الشعر الداكن بطول 1.86 متر، الرجل الأكثر جمالا في إيطاليا "مستر إيطالي"من قبل لجنة تحكيم بقيادة سوبريت ناتالي كالدونازو، في المسابقة التي عقدت في عطلة نهاية الأسبوع بمدينة بيسكار في وسط إيطاليا.

    قال زابالا، الذي يمارس كرة القدم والسباحة والجودو ويريد الخوض في عالم الاستعراض، "لا يزال يتعين علي إدراك ما حدث".

    وأضاف "أهدي هذا الفوز قبل كل شيء لعائلتي"، مضيفا "والدي هنا معي في بيسكارا ولكن أول مكالمة هاتفية جاءت من المنزل مع والدتي آنا وأختي جينيفرا مليئة بدموع الفرح" (أنسامد).

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