مهرجان البندقية السينمائي للكلاسيكيات يكرم مونيكا فيتي

(أنسامد) - يوليو 21 - روما - يقوم مهرجان البندقية السينمائي للكلاسيكيات بتكريم الممثلة مونيكا فيت بعرض فيلمها المحبوب Teresa the thief من إخراج كارلو دي بالما عام 1973 وهو عبارة عن قصة رجل فقير من مدينة انزيو.



وقد تم ترميم الفيلم وسيعرض في فقرة التكريم الخاصة بالممثلة على هامش مهرجان البندقية السينمائي الدولي في الفترة من 31 اغسطس الي 10 سبتمبر.



وقد اشتهرت الممثلة إيطالية مونيكا فيتي التي وافتها المنية يوم 2 فبراير الماضي بأدوارها في بطولة الأفلام التي أخرجها مايكل أنجلو أنتونيوني خلال الفترة من أوائل الستينيات الي منتصفها.



وبعد العمل مع أنطونيوني، غيرت فيتي تركيزها وبدأت في صنع الأفلام الكوميدية، حيث عملت مع المخرج ماريو مونيتشيلي في العديد من الأفلام.



سيترأس المخرج جوليو بيس لجنة التحكيم المكونة من 21 طالبًا، كل منهم مُشار إليه من قبل أساتذة الدورات السينمائية المختلفة للجامعات الإيطالية، و DAMS و Venetian Ca 'Foscari، والتي - للسنة التاسعة - ستمنح فينيسيا جائزة Classici لأفضل فيلم تم ترميمها وقد تمنح أيضًا جائزة أفضل فيلم وثائقي عن السينما يتم تقديمه داخل القسم.



ويحتفل مهرجان فينيسيا للكلاسيكيات بدورته العاشرة المخصصة لتقديم مجموعة مختارة من الأفلام الوثائقية عن السينما ومؤلفيها.



فقد بدأ منذ عام 2012 بمعاينة عالمية لمجموعة مختارة من أفضل ترميمات الأفلام الكلاسيكية التي تم إعدادها خلال العام السابق من قبل مكتبات الأفلام والمؤسسات الثقافية والإنتاج من جميع أنحاء العالم. (أنسامد).



