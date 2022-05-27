وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق دي ميتا عن عمر 94 عاما

(أنسامد) - مايو 27 - روما - توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، تشيرياكو دي ميتا، صباح الخميس، في منزله في بلدة نوسكو، بإقليم أفلينو الجنوبي، عن عمر 94 عاما.



وأعلن خبر الوفاة نائب عمدة بلدة نوسكو، والتر فيجيلانتي.



كان دي ميتا زعيما سابقا لحزب الديمقراطية المسيحية، الذي كان مهيمنا على الحياة السياسية في إيطاليا في السبعينات والثمانينات، وتولى العديد من المناصب الوزارية في السبعينات، ثم رئاسة العاصمة في عام 1982، قبل أن يشغل منصب رئيس الوزراء في الفترة بين أبريل 1988 وحتى يوليو 1989.



ورغم انهيار حزبه بعد فضائح الفساد في أوائل التسعينات، واصل دي ميتا نشاطه السياسي، حتى أصبح عضوا في البرلمان الأوروبي في الفترة بين 2009 و2013، ثم عين رئيس بلدية نوسكو منذ عام 2014.



وخضع دي ميتا لعملية جراحية في فبراير الماضي بعد كسر ساقه جراء سقوطه بالمنزل. (أنسامد).



