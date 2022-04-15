وفاة مصورة "المافيا الإيطالية" ليتيزيا باتاليا بعمر 87 عاما

(أنسامد) - أبريل 15 - روما - توفيت المصورة الصحفية الإيطالية الرائدة، ليتيزيا باتاليا، المشهورة بتصوير عنف المافيا في باليرمو، عاصمة صقلية، عن عمر يناهز 87 عاما.



وجاء الإعلان عن وفاة باتاليا، من قبل عمدة باليرمو، ليولوكا أورلاندو، في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب، "باليرمو تفقد امرأة غير عادية، نقطة مرجعية، كانت ليتيزيا باتاليا، رمزا معترفا به دوليا في عالم الفن، علمًا في الطريق لتحرير مدينة باليرمو من حكم المافايا".



ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة، لكن باتاليا كانت مريضة لبعض الوقت واضطرت إلى استخدام كرسي متحرك للتنقل.



ووفقا لابنتها، باتريسيا، فقد كانت باتاليا "عاقلة ونشطة حتى النهاية، لكن صحتها تدهورت بشكل مفاجئ، وحدث كل شيء فجأة".



وتابعت باتريسيا، "أمي لم تتوقف أبدا، فرغم معاناتها من المرض وصعوبة الحركة، استمرت في إجراء العديد من الاتصالات والمشاركة في الاجتماعات عن بعد"، موضحة أن إرادتها في العيش لم تنته أبدا.



وولدت باتاليا في مارس 1935 في باليرمو، واشتهرت بجعل صقلية موضوعا خاصا لها. وعلى مدار 30 عام كمصورة تغطي أخبار الشرطة، استطاعت باتاليا أن تكشف عبر عدستها عن الرعب الذي تسببه المافيا المحلية.



وبدأت باتاليا مسيرتها المهنية عام 1969 في صحيفة "لأورا L'Ora"، وتعاونت مع أهم وكالات الأنباء في العالم، وكانت أول من صور مسرح جريمة رئيس منطقة صقلية، بيرسانتي ماتاريلا، الذي قتل على يد المافيا في يناير 1980 في باليرمو. وبيرسانتي هو الأخ الأكبر لسيرجيو ماتاريلا، الرئيس الإيطالي الحالي.



وبين أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، دخلت عالم السياسة وأصبحت وزيرة الثقافة لحزب الخضر، كما فازت طوال مسيرتها بالعديد من الجوائز.



وفي عام 2016، بعد سنوات من المفاوضات مع السلطات المحلية، تمكنت باتاليا من إنشاء مركز دولي للتصوير الفوتوغرافي في باليرمو، للترويج للمعارض وورش العمل واستضافة أرشيف التصوير الفوتوغرافي للمدينة. (أنسامد).



