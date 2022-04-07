إيطاليا: افتتاح مساحة مخصصة للنساء ضحايا العنف في ميلانو

البابا: الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام الحرب في أوكرانيا
ليبيا: المشري يبحث ولجنة الحوار الانتخابات وأساسها الدستوري
دبي: الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تطلق موقعها الإلكتروني
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
مبادرة وزارة التعليم الإيطالية لطلبة مدرسة ثقافة الطيران في تورينو
إحتراق فيلا الأقلية الروسية في إيطاليا علي بحيرة كومو علي أرض يملكها المذيع فلاديمير سولوفيف القريب من بوتن
بيزارو عاصمة الثقافة الإيطالية 2024
النسخة الثامنة من مسابقة "حواء "علي مقود السيارات القديمة للتضامن مع المرأة الأوكرانية
صور باتريك زكي امام محكمة المنصورة ..تاجيل القضية الي ابريل
احياء الذكري السادسة لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر