إيطاليا: افتتاح مساحة مخصصة للنساء ضحايا العنف في ميلانو

(أنسامد) - أبريل 7 - روما - افتتحت شركتا "أكسا إيطاليا" و"وي وورلد"، مساحة "سباتزيو دونا" Spazio Donna، بمنطقة كورفيتو، في ميلانو، مخصصة حصريا للنساء.



وتهدف هذه المساحة إلى توفير ملاذ آمن للنساء ضحايا العنف والإقصاء الاجتماعي، وذلك بهدف منحهن مساهمة ملموسة من خلال مسارات الدعم والتدريب والتمكين.



وتم قص شريط افتتاح هذه المساحة، بحضور، ديانا دي مارشي، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص والحقوق المدنية في بلدية ميلانو، والرئيس التنفيذي لشركة "أكسا إيطاليا"، جياكومو جيجانتيلو، ورئيس "وي وورلد"، ماركو شيسارا.



ويحظى افتتاح هذه المساحة في حي كورفيتو، برمزية كبيرة، لاسيما وأن هذا الحي معقد ومتعدد الأعراق، ويًعرف بالاستقطاب الاجتماعي القوي والفقر.



وتسمح المساحة الجديدة للنساء بإعادة اكتشاف قيمتهن الخاصة وإنشاء صداقات، وطلب الدعم في حالة الحاجة.



كما أن المساحة مجهزة لاستضافة السيدات الأوكرانيات الفارات من بلادهن بسبب الصراع مع روسيا.



وترافق الافتتاح بالإعلان عن توفير "100 سياسة صحية"، للسيدات اللائي يعانين من عنف، كجزء من مبادرة "الحماية المعلقة"، لشركة "أكسا إيطاليا"، وتهدف إلى توفير الرعاية الصحية للنساء المهمشات.



(أنسامد).



