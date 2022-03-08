عازف البوق الإيطالي الشهير باولو فريسو يتألق في إكسبو 2020

(أنسامد) - مارس 8 - روما - تألق عازف البوق الإيطالي وملحن موسيقى الجازالشهير باولو فريسو، بعد أن نقلت موسيقى الجاز الهادئة الجمهور إلى أمسية دافئة، في مدرج دبي ميلينيوم في إكسبو 2020 دبي .



صعد فريسو إلى خشبة المسرح ، جنبًا إلى جنب مع موسيقيين على الساكسفون والجيتار والبيانو والتشيلو وآلات الإيقاع.



ويعد باولو فريسو، المولود في سردينيا، من أمهر الموسيقيين في مجال موسيقى الجاز وقد قدم عروضه علي مدي 30 عامًا.



كما أنه شارك في العديد من المشاريع والعروض التي تجمع بين موسيقى الجاز والموسيقى العالمية والموسيقى المعاصرة والقديمة. (أنسامد).



