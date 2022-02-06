إطلاق إسم أيقونة السينما الإيطالية الراحلة "مونيكا فيتي"

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - قال عمدة مدينة روما الايطالية روبرتو جوالتيري إنه يجب على روما تسمية ميدان عام باسم مونيكا فيتي ، أسطورة الشاشة الإيطالية التي ولدت في روما وتوفيت يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 90 عاما.



وأضاف جوالتيري: "كانت مونيكا فيتي ممثلة غير عادية يتذكرها الجميع ويحتفي بها في شتى أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن مجمع السينما Casa del Cinema ينظم عرضا لأفلامها.



وإستطرد "وسنحاول أيضا أن نتذكرها جيدا ، بأن نطلق اسمها على ميدان في مدينتنا".



وإلى جانب صوفيا لورين وجينا لولو بريجيدا وكلوديا كاردينالي، كانت فيتي ضمن أكثر الممثلات الإيطاليات تميزا ونالت جائزة الدب الفضي من مهرجان برليناله عام 1984 لأدائها الفردي المتميز في فيلم "فليرت".



وفي عام 1995، حصلت على جائزة الأسد الذهبي عن مجمل أدوارها طوال مسيرتها الفنية في مهرجان البندقية السينمائي. (أنسامد).



