إيطاليا: وفاة تيتو ستانيو المذيع الذي أعلن الهبوط على القمر

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - توفى تيتو ستانيو، المذيع التاريخي لمجموعة قنوات راي الايطالية الذي اشتهر بالإعلان عن أول هبوط على سطح القمر، عام 1969.



وأعلنت صحيفة الخدمة العامة وفاة ستانيو عن عمر يناهز 92 عاما.



وحظي ستانيو بشهرة واسعة، بعد إعلانة في ليلة 20 يوليو 1969، للمستمعين، اول هبوط للانسان على سطح القمر.



وخلال إعلانه، ألقى ستانيو جملته الشهيرة، "في هذه اللحظة لامست الأرض القمر"، بينما كان يرتدي سماعة الرأس التي يسمع فيها الحوار بين رواد الفضاء، ومحطة الفضاء في هيوستن الأمريكية.



وظل ستانيو، حاضرا طوال عملية البث التي استمرت خلال 25 ساعة، في الاستوديو الثالث، وعلى تواصل مع هيوستن، حيث كان يوجد الصحفي روجو أولاندو، بهدف إشراك الإيطاليين في هذه اللحظة التاريخية التي يلامس فيها قدم البشر لأول مرة سطح القمر. (أنسامد).



