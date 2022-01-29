إكسبو دبي: عرض أسطورة الباليه الإيطالية روبرتو بول في 2 مارس

إيطاليا : إستمرار الجمود في الانتخابات الرئاسية
لكن المحادثات بين كتلتي اليمين الوسط واليسار الوسط مفتوحة
إشتباكات بين الطلاب والشرطة في نابولي
في مظارهرة تظامن مع الطالب الذي توفي في تجربة العمل
محمد بن راشد يزور جناح ألمانيا في إكسبو 2020 دبي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما : كازينو ديل أورورا، المزاد العلني للقصر الذي يضم الجدارية الوحيدة لكارافاجيو، ..لم يحضر احد
احياء الذكري السادسة لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر
طرح منزل الأمير لودوفيسي للبيع بالمزاد (مع اللوحة الجدارية الوحيدة التي رسمها كارافاجيو). .يبدأ من 471 مليون يورو
اجواء كوفيد-19 في روما
ايطاليا-فال دي فييم..كأس العالم للتزلج الريفي على الجليد
مازيراتي..سنوات من الابداع