إكسبو دبي: عرض أسطورة الباليه الإيطالية روبرتو بول في 2 مارس

(أنسامد) - يناير 29 - روما - أعلن المنظمون يوم الجمعة أن العرض الذي طال انتظاره لأسطورة الباليه الإيطالي روبرتو بول "روبرتو بول والأصدقاء" في "إكسبو دبي" سيُقام في الجناح الإيطالي في المعرض العالمي.



وأشار منظمو الجناح إلى أن الحفل سيكون بمثابة "خلاصة وافية لبعض أكثر قطع الرقص إثارة في الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة ، والتي ابتكرها بول نفسه لتمثيل التميز الإيطالي في هذا العرض الكوكبي المهم".



كان من المقرر مبدئيًا عرض العرض في 6 يناير ولكن تم تأجيله بعد أن ثبتت إصابة بعض أفراد فرقة النجم بفيروس COVID قبل المغادرة إلى الإمارات العربية المتحدة.



بول ، 46 عامًا ، من Casale Monferrato بالقرب من Alessandria في بيدمونت ، هو حاليًا راقص رئيسي في مسرح الباليه الأمريكي وراقص رئيسي في La Scala Theatre Ballet.



يرقص بول أيضًا بانتظام كفنان ضيف مع الشركات الرائدة في العالم ، بما في ذلك The Royal Ballet و Mariinsky Ballet و Bolshoi Ballet و Paris Opera Ballet. (أنسامد).



