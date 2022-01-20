وفاة المدير الأسبق لوكالة أنسا سرجيو ليبري

(أنسامد) - يناير 20 - روما - توفي سيرجيو ليبري، الصحفي والمدير التاريخي لوكالة أنسا الإيطالي، في الفترة بين 1962 و1990، عن عمر يناهز 102 عاما، في مسقط رأسه، بمدينة فلورنسا.



وولد ليبري في فلورنسا عام 1919، وتخرج من الجامعة بعد دراسته الفلسفة عام 1940، عن أطروحة حول جماليات بينيديتو كروتشي.



وفي 18 سبتمبر 2019، احتفل بعيد ميلاده المائة في قصر فاكيو في فلورنسا.



وكرس سيرجيو ليبري حياته للصحافة، وترك فيها إرثا ملموسا، بالإضافة إلى العديد من كتيبات عن المهنة، كان أخرها عام 2011، "الأخبار، دليل اللغة والأسلوب للإعلام المكتوب والمنطوق".



وبدأ ليبري الصحافة خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كان يدير صحيفة سرية للحزب الليبرالي في فلورنسا، ومع انتهاء الحرب انضم إلى هيئة "أمة الشعب"، وهي هيئة تابعة للجنة التحرير.



وفي عام 1947، تولى رئاسة تحرير جريدة جيورنالي ديل ماتينو.



وفي عام 1957، تم اختياره كمتحدث باسم أمينتور فانفاني، أكثر الشخصيات التاريخية البارزة في إيطاليا خلال الفترة بعد الحرب العالمية الثانية، قبل أن يصبح مدير وكالة أنسا. (أنسامد).



