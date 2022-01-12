الجناح الإيطالي بإكسبو دبي يضيء لتوجيه التحية لديفيد ساسولي

(أنسامد) - يناير 12 - روما - بعد وفاة رئيس البرلمان الأوروبي أضاء الجناح الإيطالي في إكسبو دبي 2020، أمس الثلاثاء، لتوجيه التحية لرئيس البرلمان الأوروبي، ديفي ساسولي، الذي توفى صباح أمس، في مستشفى إيطالي عن عمر يناهز 65 عاما، بعد مضاعفات خطيرة جراء خلل في جهازه المناعي.



وكتب الجناح بالأضواء، "شكرا ديفيد ساسولي" باللغة الإيطالية، خلال توجيه التحية لرئيس البرلمان الأوروبي.



وعلق مفوض إيطاليا العام، باول جليسنتي، "تلقينا الكثير جدا من رسائل التعاطف من جميع المفوضين العامين في المعرض"، مضيفا بالقول أن وفاة ساسولي "صدمنا كثيرا".



وتابع "قررنا أن نتذكر ديفيد ساسولي على واجهة الجناح لأنه كان مؤيدا لأوروبا وإيطاليا برؤية عالمية، وفي حدث مثل إكسبو، اعتقدنا أنه من الصواب أن نذكر به لجميع زوارنا الذين يمرون أمام واجهتنا اليوم، كدليل على التقدير والاحترام لكل ما فعله". (أنسامد).



