إيطاليا تحيي الذكرى المئوية لميلاد بيير باولو بازوليني

(أنسامد) - يناير 5 - روما - تحتفي إيطاليا بالذكرى المئوية لميلاد بيير باولو بازوليني، الكاتب والمخرج السينمائي والمفكر الشهير الذي سطع اسمه خلال القرن المنصرم.



وولد بازوليني، وهو شاعر ومفكر ومخرج أفلام وكاتب، في 5 مارس عام 1922، في قرية فيولي في كاسارسا ديلا ديليزيا، واستطاع أن يحدث ظاهرة ثقافية عبر إيطاليا وأوروبا، بفضل أراءه في مختلف المجالات، بينها الصحافة والفلسفة والكتابة الروائية والمسرحية والانتاج السينمائي.



وخلال إحياء ذكرى المئوية على ميلاده، ستقام معارض في روما وبولنيا ومدن أخرى، بينما ستنشر مجموعة جديدة من الرسائل بقلم داشيا مارايني، وهي صديقة كبيرة للكاتب.



وستغطي الرسائل المنشورة رحلاتها إلى إفريقيا مع رفيقها، كاتب الروايات ألبرتو مورافيا، وكذلك بازوليني، الذين كانوا ثلاثي من المفكرين الذين لم ينفصلوا.



وستسعى الرسائل وغيرها من المنشورات الأخرى إلى إلقاء الضوء على اللغز الذي لا يزال معلقا بشأن مقتل بازوليني في أوستيا، بالقرب من روما في 2 نوفمبر 1975 عن عمر يناهز 53 عاما. (أنسامد).



