إيطاليا: وفاة شخصية إذاعية معارضة للقاحات بفيروس كورونا

(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - توفى شخصية إذاعية شهيرة ومناضل قوي ضد حملات التطعيم، في إيطاليا، بسبب فيروس كورونا عن عمر 61 عاما.



وقالت مصادر، أمس الثلاثاء إن ماوريتسيو بوراتي، مصلح هياكل سيارات، ومعروف باسم "ماورو من مانتوا"، أحد الوجوه في البرنامج الإذاعي الشهير "لا زانزارا"، على راديو أوري 24، قد توفى في أحدى مستشفيات فيرونا، حيث كان يتلقى العلاج منذ أسابيع داخل العناية المركزة، بسبب إصابته بفيروس كورونا.



ورغم أنه كان في حالة حرجة، إلا أنه لم يتنصل أبدا أمن أراءه المناهضة للقاحات وإنكار وجود فيروس كورونا.



وكان بوراتي، قد نفى باستمرار وجود فيروس كورونا، وتفاخر ذات مرة أنه ذهب إلى سوبر ماركت على الرغم من إصابته بالفيروس، رافضا وضع الكمامة على وجهه.



وفي البداية، رفض بوراتي الذهاب إلى مستشفى فيرونا لتلقي العلاج ضد الفيروس، "لأن هناك شيوعيون هناك"، على حد تعبيره، لكنه وافق على مضض بعد إصابته بالتهاب رئوي مزدوج جراء تفاقم الفيروس في جسمه.



وغرد دافيد بارينزو، أحد مذيعي البرنامج الإذاعي على تويتر، "أرقد بسلام أينما كنت، يا صاحب نظرية المؤامرة القديمة، أتمنى فق أن تكون قصتك الحزينة نموجا لأولئك الذين ما زالوا يثيرون الشكوك حول فاعلية اللقاحات". (أنسامد).



