الناشطة السويدية جريتا تونبيرج شخصية العام في سوق نابولي

(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - سميت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرج شخصية العام في واحدة من أشهر مشاهد "presepi" أو المهد في سوق نابولي في شارع غريغوريو أرمينو في قلب المدينة الساحلية القديمة بجنوب إيطاليا حيث تباع تماثيل عيد الميلاد .



وقد صورت النحاتة الشهيرة والحائزة على جوائز " جيني دي فيرجيليو" الفتاة السويدية البالغة من العمر 18 عاما في معطفها الأصفر المميز الواقي من المطر وهي تحمل لافتة "Skolstrejk for klimatet" (إضراب المدرسة من أجل المناخ) الشهيرة.



قالت جيني دي فيرجيليو: "إنها بالتأكيد واحدة من أشهر الأشخاص في العالم ، والتي نجحت في اجتذاب مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع ، مطالبة الحكومات باتخاذ إجراءات في أسرع وقت ممكن ، بعيدا عن الدردشة ، للدفاع عن الكوكب".



وعرض تماثيل غريتا ثونبرج في شارع سان غريغوريو أرمينو والذي يكون كالعادة مليئا بحشود التسوق لتماثيل عيد الميلاد. (أنسامد).



