فوز الإيطالية سوامي روتولو بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان القاهرة

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - فازت الممثلة الإيطالية، سوامي روتولو، بجائزة أحسن ممثلة في ختام الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي استضافته القاهرة في الفترة بين 26 نوفمبر و5 ديسمبر.



وفازت الفنانة الإيطالية في فيلم كيارا A Chiara، من إخراج جوناس كاربينيانو.



وأمس الأثنين أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن قائمة الجوائز، في دار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناعة السينما والصحفيين والإعلاميين.



أما جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، فقد منحت لـ خوسيه أنجل أليون عن تصوير فيلم "إنهم يحملون الموت - They Carry Death"، وهو من إخراج هيلينا جيرون، وصامويل م. ديلجادو.



وفاز بجائزة أحسن ممثل الفنان المصري، محمد ممدوح، عن دوره في فيلم "أبو صدام" للمخرجة نادين خان.



في نفس السياق، فاز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، بيتر كيريكس وإيفان أوستروتشوفسكي، عن فيلم "أمهات 107"، من إخراج بيتر كيريكس.



أما جائزة الهرم البرونزي، فقد ذهبت لفيلم "انطوائيون" من إخراج هونج سيونج يون. (أنسامد).



