المخرج الإيطالي روبرتو مينرفيني يشارك في مهرجان القاهرة

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - يشارك المخرج الإيطالي، روبرتو مينرفيني، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الثالثة والأربعين، الذي انطلق في العاصمة المصرية، حيث أنه تم اختياره كعضو لجنة التحكيم للمسابقة الدولية.



وتضم لجنة المسابقة الدولية في المهرجان العديد من النجوم والمخرجين من حول العالم، فإلى جانب روبرتو مينرفيني، هناك الممثلة المصرية، نيللي كريم، والممثلة الأمريكية، مايسا برينسون، والممثلة الفرنسية نورا ارزندرا والمخرج الهندي شايتانيا تاماهاني.



ومن المقرر منح الأفلام الفائزة عدة جوائز، منها الهرم الذهبي لأحسن فيلم، فيما يمنح للمنتج الهرم الفضي.



كما يتم منح جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج، والهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثاني، وتمنح للمخرج.



إلى جانب ذلك، هناك جائزة "نجيب محفوظ"، لأحسن سيناريو، وجائزة أحسن ممثل، وأحسن ممثلة، وجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.



وربرتو مينيرفيني، من مواليد فيرمو بإيطاليا عام 1970، هو مخرج وكاتب سيناريو ومنتج موسيقي إيطالي، وحصلت أفلامه على إشادة واسعة لأنها تركز على حياة الريف والسكان المهمشين، وتتميز أفلامه باستخدام كل من المراقبة الوثائقية وعناصر مسرحية.



وفي 2018، فاز فيلمه الوثائقي "ماذا ستفعل عندما يحترق العالم؟ Che fare quando il mondo è in fiamme?"، بعدد من الجوائز في مهرجان البندقية السينمائي، كما عرض فيلمه "الجانب الآخر" في مهرجان كان السينمائي لعام 2015. (أنسامد).



