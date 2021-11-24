الانفلوينسر كيارا فيراني تزور المتحف المصري في تورينو

(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - قامت الانفلوينسر الايطالية كيارا فيراني بزيارة المتحف المصري في تورينو ونشرت صورها هي وابنها علي حسابها علي انستجرام ومعه بيت الشعر من اغنية دعتها لزيارة المتحف.



.تاتي زيارة فيراني للمتحف المصري ردا علي دعوة وجهها لها فريق اوجينيو الموسيقي القادم من تورينو في اغنيته التي قدمها منذ عدة اسابيع في مسابقة يوروفيجين 2022 .يقول الفريق في احد مقاطع الاغنية " من فضلك فيراني قومي بزيارة المتحف المصري لأننا نريد ان نكون مشهورين مثل اوفيزي .( معرض أوفيزي تأسس عام 1581 وهو أحد أقدم المتاحف الفنية وأكثرها شهرة في العالم الغربي. يقع المعرض في قصر ديغلي أوفيزي وهو أحد قصور فلورنسا). (أنسامد).

