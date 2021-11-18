الحكومة الإيطالية تدعم جميع العائلات التي لديها أطفال

(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - اعتبارا من عام 2022، ستدعم الدولة جميع العائلات التي لديها أطفال، سواء فقراء أو أغنياء، حتى سن 21 عاما، طالما أن الأولاد يدرسون أو يقومون بتدريب داخلي، مع حد أدنى من الدخل أو حتى الخدمة المدنية الشاملة.



وبحسب مرسوم تنفيذي معروض على طاولة مجلس الوزراء، ستصل العلاوة الفردية الشاملة للأطفال، والتي من المقرر أن يدفعها المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، وستطال أيضا الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص.



كما ستأخذ العلاوة الجديدة، في الاعتبار الأسر كبيرة العدد، حيث سيتم تقديم أكثر من 1000 يورو شهريا.



ومن المقرر تطبيق الإجراءات الخاصة بهذه العلاوة اعتبارا من مارس 2022، ولكن يمكن للراغبين في الاستفادة منها تقديم الطلبات اعتبارا من الأول من يناير المقبل، ولفترة ستمتد إلى مارس.



وسيتم تحديد المبالغ التي سوف تستفيد بها الأسر وفقا لمعايير إقرار معهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية، لكن سيمكن لكل أسرة الاستفادة مهما كان وضعها.



وفيما يتعلق بالأطفال وحدهم، فسوف يتم صرف مبالغ تتراوح بين 50 إلى 175 يورو، كل شهر، والتي ستصل إلى 25 إلى 85 يورو بين 18 و21 عاما.



(أنسامد).



