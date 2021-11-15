إيطاليا: متوسط أجر النساء أقل بـ 31% من الرجال

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - بلغ متوسط الراتب السنوي، لعام 2020، لـ 15.58 مليون موظف في القطاع الخاص (باستثناء القطاع الزراعي والمنزلي)، - مع يوم واحد على الأقل مدفوع الأجر-، 20658 يورو، لكنه يختلف هذا المتوسط بشكل كبير حسب العمر وحسب الجنس، بحسب بيانات المعهد الوطني للضمان الاجتماعي " Inps".



ويزداد متوسط المرتب، مع تقدم العمر، لكنه أعلى أكثر بالنسبة للرجال، حيث يبلغ 23859 يورو، مقابل 16285 يورو للنساء.



ومن الناحية العملية، كان متوسط أجور النساء أقل بنسبة 31.2 من أجور الرجال، ولكن هذا الرقم يتأثر أيضا بمتوسط عدد أيام العمل السنوي (230 يوم للرجال و214 يوم للسيدات).



وأظهرت الأرقام أن متوسط عدد العاملين في القطاع الخاص غير الزراعي لعام 2020، قد بلغ 12 مليون و589 ألف و901 موظفا، بانخفاض قدره، 756.582 موظفا، مقارنة بعام 2019، أي (5.7%). تكشف هذه الأرقام التأثير الكبير الذي خلفه وباء كورونا على القطاع الخاص في إيطاليا.



ففي عام 2020، كان عدد الموظفين في القطاع الخاص، باستثناء عمال الزراعة والأعمال المنزلية، 15 مليون و581 ألف و83 موظفا، بمتوسط راتب 20658 يورو ومتوسط 223 يوما مدفوع الأجر. (أنسامد).



