عرض فيلم " Casablanca Beats" خلال مهرجان "ميدفيلم" في روما

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - يعرض الفيلم المغربي المرشح المرشح لجوائز الأوسكار، Casablanca Beats، الأحد المقبل، في روما خلال العرض التمهيدي لمهرجان ميد فيلم MedFilm.



وسيتم توزيع الفيلم بعد ذلك، خلال العام المقبل في إيطاليا، من خلال شركة "لاكي ريد" Lucky Red.



وتستضيف العاصمة الإيطالية، روما، حتى 14 نوفمبر، مهرجان ميد فيلم، مع العديد من العروض بالإضافة إلى الفعاليات والمناقشات الأخرى.



من إخراج نبيل عيوش، المخرج الفرنسي من أصول مغربية، يعد فيلم Casablanca Beats، من أفلام السيرة الذاتية الذي يحكي قصة مركز ثقافي أصبح فيه "الهيب هوب"، أداة لتحرير مجموعة من الشابب من ضواحي مدينة الدار البيضاء المغربية، على غرار أولئك الذين يتردد عليهم عندما كان يعيش في حي الطبقة العاملة في باريس.



ومع ذلك، فإن عيوش هو أيضا مؤسس هذا المركز الثقافي المطروح في الفيلم، كما لديه فروع في طنجة وفاس وأكادير. وفي 26 نوفمبر الجاري، من المتوقع افتتاح واحد آخر في مراكش.



وأوضح عيوش لـ "أنسامد"، "منحت الحياة للمركز الثقافي في الدار البيضاء في 2013. خلال افتتاحه، كانت المرتادات من النساء 10% فقط، والآن ارتفع الرقم إلى 50%". (أنسامد).



