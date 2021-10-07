الإيطالي الحائز على نوبل يقترح خطوات هامة لتعزيز البحث

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - طالب العالم الإيطالي، جورجيو باريزي، الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء، بتحقيق 3 خطوات ضرورية من أجل تعزيز البحث في إيطاليا.



وأوضح باريزي، لوكالة أنسا، أن هناك 3 خطوات هامة لتعزيز البحوث المتعثرة في البلاد، وهي: التمويل والتنسيق والتدقيق.



وتابع: "هناك حاجة إلى المزيد من التمويل، بما لا يقل عن مليار يورو، إلى جانب شكل من أشكال التنسيق لوقف تشتت التمويل في ألف نهر، وتشديد الرقابة على المطالبات المالية".



وفاز باريزي، المولود في العاصمة الإيطالية، روما، والبالغ حاليا 73 عاما، بجائزة نوبل لأبحاثه حول الأنظمة المعقدة، مشاركة مع سيوكورو مانابي من اليابان، والألماني كلاوس هاسلمان، اللذين فازا بعملهما في نماذج المناخ والاحتباس الحراري. (أنسامد).



