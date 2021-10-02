المحكمة العليا تؤكد أن جينا لولوبريجيدا بحاجة إلى وصي

إيطاليا : 3405 حالات جديدة ، 52 وفاه أخرى، معدل كوفيد ثابت
بعد القانون الأميركي.. أصوات معرقلي الانتخابات الليبية تخفت
أبوظبي تستضيف إثنتين من أبرز بطولات الجوجيتسو العالمية
في نوفمبر المقبل
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
البندقية ..حفل موسيقي متنقل علي متن كمان عملاق يمر عبر القناة الكبري
الممثلة الإيطالية روزيتا سيلينتانو تتظاهر ضد استخدام بيوت الموضة لفراء الحيوانات
ايطاليا..مظاهرات لاطلاق سراح الباحث باتريك زكي المحتجز في مصر
ايطاليا-كورونا:مظاهرات للاحتجاج علي الجرين باس ..الخاصة بتلقي التطعيم
ايطاليا :مظاهرة عضوات في حزب "أكشن المحلي لدعم المرأة الأفغانية
مقبرة فريدة من نوعها مع جثة نصف محنطة.. اكتشاف في بومبي