المحكمة العليا تؤكد أن جينا لولوبريجيدا بحاجة إلى وصي

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - أكدت محكمة النقض العليا يوم الجمعة أن أسطورة الشاشة جينا لولوبريجيدا البالغة من العمر 94 عاما تحتاج إلى وصي قانوني لمنع الناس من استغلال ثروتها.



طلب ابن السوبر ستار السابقة ، أندريا ميلكو سكوفيتش ، الذي كانت علاقته بوالدته متوترة دائما ، من المحكمة تعيين وصي لحماية ممتلكاتها.



وقالت محكمة النقض إن لولوبريجيدا ليست مختلة عقليا لكن الخبراء الطبيين وجدوا "ضعفا في تصورها الصحيح للواقع" وحالة من "الضعف" التي من شأنها أن تجعل من الممكن للناس الجشعين أن يسيطروا عليها.



(أنسامد).



