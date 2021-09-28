Youth4Climate: نريد العدالة المناخية الآن

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - قالت غريتا تونبيرج في افتتاح اجتماع Youth4Climate في ميلانو اليوم الثلاثاء "نريد العدالة المناخية ، ونريدها الآن".



واشارت ناشطة المناخ السويدية، 18 عاما ، التي أطلقت احتجاجات FridayForFuture للإضراب المدرسي قبل ثلاث سنوات لزيادة الوعي بأزمة المناخ ، "إننا نسمع فقط كلمات من قادة العالم والانبعاثات مستمرة في الارتفاع." وأضافت "يمكننا عكس هذا الاتجاه ، ولكن ستكون هناك حاجة إلى حلول جذرية. "وبما أنه ليس لدينا حلول تكنولوجية ، يجب علينا تغيير أنفسنا.فلم يعد بوسعنا أن ندع السلطة تقرر ما هو الأمل." وإستطردت"الأمل يعني قول الحقيقة ، إنه يعني التصرف. والأمل يأتي دائمًا للناس".



وقالت ثونبرج إنها تتوقع "الكثير من الكلمات" في أحداث الشباب المرتبطة بجلسة PreCop26 في العاصمة اللومباردية.



وأضافت ثونبرج أن "أزمة المناخ هي أحد أعراض أزمة أوسع ، أزمة عدم المساواة الاجتماعية التي تأتي من الاستعمار.أزمة تنبع من فكرة أن بعض الناس أكثر قيمة من غيرهم".



وذكرت "نحن نتحرك بسرعة في الاتجاه الخاطئ. زعماؤنا لا يتصرفون طواعية ، وهذه خيانة. لا يمكنهم القول إنهم يفعلون ذلك ، لأنهم يواصلون فتح مناجم الفحم واستغلال الرواسب ، دون زيادة الأموال للبلدان الضعيفة. يختارون الشباب مثلنا يتظاهرون بالاستماع إلينا ، لكنهم لا يفعلون ذلك. لم يستمعوا إلينا أبدا ".



في نهاية حديثها ، تبادلت تونبرغ الشعارات مع الحشد قائلة "ماذا نريد" ، على الرد "عدالة المناخ!" وإضافة "متى نريدها" ، مما حفز الرد "الآن!".



من المقرر أن يستمر حدث Youth4Climate وما قبل COP26 لمدة خمسة أيام ويشارك فيه ناشطة شابة أخرى ، فانيسا ناكيت ، بالإضافة إلى وزير الانتقال البيئي روبرتو سينجولاني ووزير التعليم باتريزيو بيانكي. (أنسامد).



