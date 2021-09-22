إيطاليا: مرسوم لإظهار شهادة المرور الخضراء في أماكن العمل

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - نشرت الصحيفة الرسمية الإيطالية، قرر مجلس الوزراء، بإلزام إظهار شهادة المرور الأخضر "كوفيد-19"، في أماكن العمل.



ووفقا للقرار، فإنه ابتداءا من 15 اكتوبر، سيكون إلزاميا على العاملين في القطاعات العامة والخاصة إظهار شهادة المرور الأخضر.



وينص المرسوم على أن العامل في القطاع العام أو الخاص الذي ليس في حوزته شهادة مرور خضراء، سيتم اعتباره "غائب بدون مبرر، حتى يقوم بتقديم الشهادة المذكورة أعلاه، في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 2021، دون عواقب تأديبية، مع الحفاظ على عمله.



وينص القرار، الموقع والمختوم من رئيس الدولة، أنه مع عدم تقديم الشهادة، والتصديق على الغياب من العمل، فإنه لن يكون هناك راتب أو أجر أو تعويض آخر مستحق للعامل.



كما نص القرار أيضا على أنه في الفترة بين 15 أكتوبر المقبل و31 ديسمبر، فإن أعضاء لجان الضرائب لا يمكنهم دخول المكاتب القضائية التي يؤدون فيها عملهم، إذا لم يكن لديهم، عند الطلب، شهادة خضراء.



(أنسامد).



