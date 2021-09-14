إيطاليا تحقق حول اختطاف الطفل الإسرائيلي الناجي من التلفريك

(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - فتح محققون إيطاليون في مدينة بافيا، بشمال إيطاليا، تحقيق حول اختطاف الطفل الإسرائيلي، الناجي الوحيد من حادث التليفريك الماضي في بيدمونت، في مايو الماضي، وذلك بعد أن أعيد بواسطة جدته من والدته، بشكل سري إلى إسرائيل الأحد الماضي.



الطفل ويدع إيتان بيران البالغ من العمر 6 أعوام، كان الوحيد الناجي من كارثة التليفريك التي وقعت في مايو الماضي وخلفت 14 قتيل، إذ أن والديه، وجدين وكذلك شقيقه الصغير البالغ من العمر عامين، كانوا بين الضحايا.



وانتقل إيتان إلى إيطاليا للعيش فيها مع والديه في 2018، لكن بعد الحادث الأخير، وضعت السلطات الإيطالية، الطفل تحت وصاية عمته المقيمة في إيطاليا، أيا بيران.



غير أن أسرة الطفل من طرف والدته، عبرت عن رفضها لهذا القرار، موضحة أنها ستبدأ إجراءات قانونية ضد هذا القرار، ومؤكدة أن إيتان بمثابة رهينة في إيطاليا.



غير أن الطفل يبدو أنه تم أخذه عبر الحدود مع سويسرا، ثم نقل إلى تل أبيب على متن طائرة خاصة، بعد يوم من قيام جدته بأخذه في إيطاليا.



وأوضحت أحدى المحاميات لعمة الطفل في إيطاليا، كريستينا بانيا أنه ستتحدث مع القاضي حول خرق لاتفاقية لاهاي للاختطاف، من أجل إعادة الطفل مجددا إلى إيطاليا. (أنسامد).



