إيطاليا: 5 مليار يورو لخطة عمل جديدة تستهدف 3 مليون مواطن

(أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - تستهدف خطة العمل الجديدة التي أعلنها الوزير أندريا أورلندو، 3 مليون شخص على الأقل، بحلول عام 2025، مع توفير تمويل يبلغ قدره 5 مليار يورو.



وتأتي الخطة ضمن برنامج جول (ضمان التوظيف للعاملين) الذي سيضخ من خلاله 4،9 مليار يورو (4،4 مليار يورو قادمة ضمن خطة التعافي والمقاومة، و500 مليون يورو من برنامج ريأكت أي يو React-Eu".



وتهدف الخطة إلى زيادة قدرات الأشخاص، ودعم أقطاب التوظيف، وكذلك الأنظمة المستخدمة في هذا المجال، في إطار الإصلاحات السياسية التي يجريها وزير العمل مع الشركاء الاجتماعيين.



ويسعى البرنامج إلى مساعدة ما لا يقل عن 3 مليون مواطن، خلال الخمس سنوات القادمة، وينبغي أن يكون 75% من المستفيدين من النساء والعاطلين عن العمل على المدى الطويل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب دون سن الـ 30، والعاملين فوق سن 55.



وتنص الخطة أيضا على مشاركة ما لا يقل عن 800 ألف شخص من الـ 3 مليون، في أنشطة تدريبية، بينما سيجرى لـ 300 ألف شخص تعزيز المهارات الرقمية لديهم. (أنسامد).



