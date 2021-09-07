إيطاليا: اتحاد الصناعة يؤيد الشهادات الخضراء في أماكن العمل

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - أعرب رئيس الاتحاد العام للصناعة الإيطالية، Confindustria، كارلو بونومي عن تأييده لفرض شهادات مرور خضراء "كوفيد-19" إجبارية في أماكن العمل، إضافة إلى إجراء مسحات طبية مجانية.



وأوضح بونومي، عقب لقاء مع النقابات، "نحن دائما مجبرون على تلقي اللقاح، لكن لا يبدو أن السياسة الحالية تجد توليفة مختلفة، ولكن ما يهمنا هو تأمين أماكن العمل".



وتابع بونومي: "نحن نؤيد اعتماد شهادات المرور الخضراء الإلزامية في أماكن العمل، وقد بدأ النقاش حول هذا الموضوع".



وفيما يتعلق بتكلفة المسحات، أوضح المسؤول أن هذا القرار سوف يكون في يد الحكومة وهي من ستقرر في هذا الشأن، معبرا عن أمله أن تقوم الحكومة بتحمل تكلفة المسحات الطبية، لأن الشركات لن تقوم بذلك.



(أنسامد).



