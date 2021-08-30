إيطاليا: صيف جيد للمطاعم والشواطئ وليس لمدن الفن

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - يمضي موسم الصيف بشكل جيد للمطاعم والمقاهي والشواطئ، مع تحقيق نتائج جيدة خلال شهري يوليو وأغسطس، في حين كان الموسم سيئا بالنسبة لمدن الفن مثل روما وفلورنس والبندقية.



وأظهرت بيانات تحقيق أجراه " Fipe-Confcommercio"، أن 6 من أصل 10 قالوا إن شهر يوليو كان جيدا وأكثر من جيد لهم، بالمقارنة بـ40% فق خلال عام 2020.



وحتى شهر أغسطس، فقد أظهر انتعاشا متزايدا، إذ قال 63% إنهم راضيين عن النتائج المحققة، في حين أن 12،5% فقط عبروا عن عدم رضائهم بالنتائج التي حققتها أعمالهم خلال الشهر. وأغلب هؤلاء غير الراضيين يقع نشاطهم في مدن الفن مثل روما وفلورنسا والبندقية.



ويرجع الفضل في هذا التحسن إلى زيادة حرية التنقل والتي سمحت بوصول السياح، من بينهم الأجانب، إضافة إلى عودة الخدمات. (أنسامد).



