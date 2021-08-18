البابا فرانسيس: المساهمة في حصول الجميع على اللقاح فعل حب

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان إن تلقي اللقاح، باللقاحات المصرح بها من قبل السلطات المختصة، هو فعل يعكس الحب، داعيا الجميع للعمل معا من إجل انجاح التطعيم.



وفي رسالة مصورة للجمهور بشأن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، أوضح البابا فرانسيس:" الشكر لله، وبفضل العمل الكثير، نحن لدينا اللقاحات التي تحمينا من فيروس كورونا، التي تعطي الأمل لوضع نهاية لهذا الوباء، لكن هذا فقط إذ كانت (اللقاحات) متاحة للجميع وتعاونا معا".



وتابع البابا: "تلقي اللقاح، باللقاحات المصرح بها، هو فعل حب، المساهمة في ضمان حصول معظم الناس على اللقاحات، هو فعل حب"، مضيفا:" تلقي اللقاح هو عملية سهلة، وكلنها عميقة لتعزيز الصالح العام والاعتناء ببعضنا البعض، وخاصة أصحاب الوضع الهش". (أنسامد).



