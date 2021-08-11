إيطاليا: تحذيرات للمطاعم والملاهي من "شهادات المرور" المزورة

(أنسامد) - أغسطس 11 - روما - أصدرت الشرطة الإيطالية، تعميما على التجار وأصحاب المطاعم والملاهي لاسيما في المناطق السياحية والليلية، بأنها ستجري رقابة للتحقق من عدم وجود "شهادات مرور خضراء" مزورة.



وفي بيانها، ذكرت الشرطة أنه ينبغي على التجار التحقق من هوية الأشخاص والرواد إذا كان هناك عدم تطابق مع البيانات الواردة في وثقية المرور الأخضر، داعية التجار وأصحاب المطاعم والملاهي إلى التنبه الشديد، في عمليات التحقق والمراقبة.



وأشارت الشرطة أنها ستجري عمليات زيارة ميدانية للمتاجر والملاهي والأماكن المستهدفة، من أجل التحقق من صحة "الشهادات الخضراء".



ولفتت الشرطة إلى أن عمليات المراقبة ستطال أيضا العارضون في الأماكن السياحية والليلية، مع طلب بإبراز وثيقة الهوية، وكشلك التطبيق الذي يقوم بتقديم رمز المصادقة للشهادات الخضراء.



وأوضح بيان الشرطة:" هذا التحقق سيكون ضروريا في حالات إساءة استخدام القواعد أو التحايل عليها. على سبيل المثال، حينما يبدو هناك تناقض مع البيانات الشخصية الواردة في الشهادة واضحا، سيتم طلب من العميل إبراز وثيقة الهوية".



وفيما يتعلق بالعقوبة، أوضحت الشرطة أنه سيكون هناك غرامات، لكن سيتحملها الشخص الذي يرتكب المخالفة، وليس المشغل. (أنسامد).



