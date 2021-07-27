الفرنسي جي ار يترك بصمته علي قصر فارنيزي

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - "استراحة بصرية" جديدة ، هذه
المرة في روما ، للفنان الفرنسي جي آر الذي "ظهر" في مارس بتركيب
مذهل آخر في قصر ستروزي في فلورنسا. هذه المرة تم تنفيذ العمل في
Palazzo Farnese في روما.
وهو في أسلوبه النموذجي: صورة مجمعة فوتوغرافية ثلاثية الأبعاد
بالأبيض والأسود مبنية ، أيضًا في هذه الحالة ، كلعبة خيالية على
المبنى.
جي ار هو أحد أشهر فناني الشوارع الفرنسيين في العالم. ظهرت هذه
اللوحة الجدارية الليلة الماضية ، وهي عمل بالأبيض والأسود بتأثير
ثلاثي الأبعاد ، يظهر كما لو كان صدعًا ، داخل مبنى عصر النهضة ،
في مقر إقامة سفراء ملوك فرنسا في القرنين السادس عشر والسابع عشر.
في محكمة روما ومقر السفارة الفرنسية لدى الحكومة الإيطالية.
في عام 1517 ، بدأ عمل أنطونيو دا سانغالو الأصغر للكاردينال
أليساندرو فارنيزي (البابا بول الثالث المستقبلي) ، ثم قام به
مايكل أنجلو وفينيولا وجياكومو ديلا بورتا حتى عام 1589. يظهر عمل
الفنان البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عامًا دهليز بثلاث بلاطات
وأقبية أسطوانية وأعمدة دوريك وتمثال هرقل فارنيزي ، مما يجعل
القصر مرئيًا أثناء البناء. (أنسامد).