الفرنسي جي ار يترك بصمته علي قصر فارنيزي

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - "استراحة بصرية" جديدة ، هذه المرة في روما ، للفنان الفرنسي جي آر الذي "ظهر" في مارس بتركيب مذهل آخر في قصر ستروزي في فلورنسا. هذه المرة تم تنفيذ العمل في Palazzo Farnese في روما.



وهو في أسلوبه النموذجي: صورة مجمعة فوتوغرافية ثلاثية الأبعاد بالأبيض والأسود مبنية ، أيضًا في هذه الحالة ، كلعبة خيالية على المبنى.



جي ار هو أحد أشهر فناني الشوارع الفرنسيين في العالم. ظهرت هذه اللوحة الجدارية الليلة الماضية ، وهي عمل بالأبيض والأسود بتأثير ثلاثي الأبعاد ، يظهر كما لو كان صدعًا ، داخل مبنى عصر النهضة ، في مقر إقامة سفراء ملوك فرنسا في القرنين السادس عشر والسابع عشر.



في محكمة روما ومقر السفارة الفرنسية لدى الحكومة الإيطالية.



في عام 1517 ، بدأ عمل أنطونيو دا سانغالو الأصغر للكاردينال أليساندرو فارنيزي (البابا بول الثالث المستقبلي) ، ثم قام به مايكل أنجلو وفينيولا وجياكومو ديلا بورتا حتى عام 1589. يظهر عمل الفنان البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عامًا دهليز بثلاث بلاطات وأقبية أسطوانية وأعمدة دوريك وتمثال هرقل فارنيزي ، مما يجعل القصر مرئيًا أثناء البناء. (أنسامد).



