وفاه أيقونة التلفزيون الإيطالية،أسطورة الترفيه رافاييلا كارا

(أنسامد) - يوليو 7 - روما - توفيت أيقونة التلفزيون الإيطالية وأسطورة الترفيه رافاييلا كارا يوم أول أمس الاثنين عن عمر يناهز 78 عاما بعد فترة من المرض.



المغنية والممثلة والراقصة والمقدمة التلفزيونية ، التي لعبت دور البطولة مع فرانك سيناترا في Von Ryan's Express في عام 1965 ووجدت نجاحًا تلفزيونيًا كبيرا في إسبانيا ودول أخرى.



وقال أرملها ومصمم الرقصات والمخرج سيرجيو إيابينو: "سوف تتألق موهبتها إلى الأبد".



ومن جانبه قال وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني: "مع وفاة رافاييلا كارا نفقد سيدة التلفزيون الإيطالي. امرأة ذات موهبة كبيرة وشغف وإنسانية ترافقنا طوال حياتنا. وداعا رافاييلا".



وصرح وزير الخارجية لويجي دي مايو "ايقونة في التلفزيون الايطالي ، فرد من العائلة منذ اجيال كاملة. وفاتها تترك فراغا كبيرا وحزنا كبيرا جدا. واشارك احزان احبائها. وداعا رافاييلا ، ستبقى دائما في قلوبنا".



وسيقام صلاه الجنازة في منتصف نهار الجمعة في روما في كاتدرائية أراكويلي. (أنسامد).



