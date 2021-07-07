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وفاه أيقونة التلفزيون الإيطالية،أسطورة الترفيه رافاييلا كارا
    (أنسامد) - يوليو 7 - روما - توفيت أيقونة التلفزيون الإيطالية وأسطورة الترفيه رافاييلا كارا يوم أول أمس الاثنين عن عمر يناهز 78 عاما بعد فترة من المرض.

    المغنية والممثلة والراقصة والمقدمة التلفزيونية ، التي لعبت دور البطولة مع فرانك سيناترا في Von Ryan's Express في عام 1965 ووجدت نجاحًا تلفزيونيًا كبيرا في إسبانيا ودول أخرى.

    وقال أرملها ومصمم الرقصات والمخرج سيرجيو إيابينو: "سوف تتألق موهبتها إلى الأبد".

    ومن جانبه قال وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني: "مع وفاة رافاييلا كارا نفقد سيدة التلفزيون الإيطالي. امرأة ذات موهبة كبيرة وشغف وإنسانية ترافقنا طوال حياتنا. وداعا رافاييلا".

    وصرح وزير الخارجية لويجي دي مايو "ايقونة في التلفزيون الايطالي ، فرد من العائلة منذ اجيال كاملة. وفاتها تترك فراغا كبيرا وحزنا كبيرا جدا. واشارك احزان احبائها. وداعا رافاييلا ، ستبقى دائما في قلوبنا".

    وسيقام صلاه الجنازة في منتصف نهار الجمعة في روما في كاتدرائية أراكويلي. (أنسامد).

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