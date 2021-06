مخرج الرعب الإيطالي أرجينتو لاول مرة ممثل في مهرجان كان

(أنسامد) - يونيو 11 - روما - سيظهر مخرج الرعب الإيطالي المخضرم داريو أرجينتو لأول مرة كممثل في مهرجان كان السينمائي الشهر المقبل.



سيظهر أرجينتو ، البالغ من العمر 80 عامًا ، المخرج المذهل مثل Profondo Rosso (Deep Red) و Suspiria ، في Gaspar Noé's Vortex ، قصة الأيام الأخيرة لزوج من العشاق القدامى.



عمل أرجنتو في افلام الرعب خلال السبعينيات والثمانينيات ، لا سيما في النوع الفرعي المعروف باسم جيالو ، إلى أن يُشار إليه باسم "سيد التشويق" و "سيد الرعب".



تشمل أفلامه كمخرج "ثلاثية الحيوانات" ، التي تتكون من The Bird with the Crystal Plumage (1970) ، The Cat o 'Nine Tails (1971) و Four Flies on Gray Velvet (1971) ؛ ثلاثية "الأمهات الثلاث" ، المكونة من Suspiria (1977) ، Inferno (1980) و The Mother of Tears (2007) ؛ والأفلام المستقلة Deep Red (1975) ، Tenebrae (1982) ، الظواهر (1985) ، والأوبرا (1987).



شارك في كتابة السيناريو لسيرجيو ليون ذات مرة في الغرب (1968) وعمل كمستشار سيناريو لجورج أ.روميرو في Dawn of the Dead (1978) ، والذي قام أيضًا بتأليف الموسيقى التصويرية مع مساعديه القدامى عفريت.



آسيا ابنة أرجينتو البالغة من العمر 45 عامًا هي ممثلة ومخرجة بالإضافة إلى كونها رمزًا لحركة Me Too.



يستمر مهرجان كان السينمائي الرابع والسبعون من 6 إلى 17 يوليو في مدينة الريفيرا الفرنسية. (أنسامد).