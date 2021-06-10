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فيراري تعين بينيديتو فيجنا رئيسها التنفيذي الجديد
خريج الفيزياء البالغ من العمر 52 عاما يأتي من قطاع التكنولوجيا
    (أنسامد) - يونيو 10 - روما - قالت فيراري يوم الأربعاء إنها عينت بينيديتو فيجنا Benedetto Vigna في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لها اعتبارا من 1 سبتمبر.

    يتمتع الإيطالي البالغ من العمر 52 عاما ، وهو خريج فيزياء ، بخبرة دولية واسعة في العمل مع بعض الشركات التكنولوجية الرائدة في العالم.

    ويشغل حاليا منصب رئيس شركة ST Microelectronics التناظرية ، و MEMS (الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة) ومجموعة المستشعرات.

    قال جون إلكان رئيس مجلس إدارة فيراري: "يسعدنا أن نرحب ببينيديتو فيجنا كرئيس تنفيذي لدينا" "إن فهمه العميق للتقنيات التي تقود الكثير من التغيير في صناعتنا ، وابتكاراته المؤكدة ، ومهاراته في بناء الأعمال والقيادة ، ستقوي فيراري وقصتها الفريدة من الشغف والأداء ، في الحقبة المثيرة القادمة". (أنسامد).

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