فيراري تعين بينيديتو فيجنا رئيسها التنفيذي الجديد

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - قالت فيراري يوم الأربعاء إنها
عينت بينيديتو فيجنا Benedetto Vigna في منصب الرئيس التنفيذي
الجديد لها اعتبارا من 1 سبتمبر.
يتمتع الإيطالي البالغ من العمر 52 عاما ، وهو خريج فيزياء ، بخبرة
دولية واسعة في العمل مع بعض الشركات التكنولوجية الرائدة في
العالم.
ويشغل حاليا منصب رئيس شركة ST Microelectronics التناظرية ، و
MEMS (الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة) ومجموعة المستشعرات.
قال جون إلكان رئيس مجلس إدارة فيراري: "يسعدنا أن نرحب ببينيديتو
فيجنا كرئيس تنفيذي لدينا" "إن فهمه العميق للتقنيات التي تقود
الكثير من التغيير في صناعتنا ، وابتكاراته المؤكدة ، ومهاراته في
بناء الأعمال والقيادة ، ستقوي فيراري وقصتها الفريدة من الشغف
والأداء ، في الحقبة المثيرة القادمة". (أنسامد).