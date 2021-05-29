الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي أول امرأة أوروبية

(أنسامد) - مايو 29 - روما - ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية يوم الجمعة أن رائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي ستكون أول امرأة أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية (ISS) ، وثالث امرأة في العالم بعد أميركيين ، وذلك خلال الرحلة الاستكشافية 68 التي ستشهد المحطة الفضائية الدولية في مدار عام 2022.



قال كريستوفوريتي "العودة إلى محطة الفضاء الدولية شرف في حد ذاته. يشرفني تعييني في منصب القائد وأتطلع إلى استخدام الخبرة التي اكتسبتها في الفضاء وعلى الأرض لقيادة فريق كفء للغاية في يدور في مدار." وقالت وزيرة تكافؤ الفرص إيلينا بونيتي "من امرأة فتح طريق آخر في العلوم ، بداية أخرى لإيطاليا.



تهانينا سامانثا! "كريستوفوريتي ، 44 عامًا ، يحمل الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية متواصلة من قبل رائد فضاء أوروبي (199 يومًا ، 16 ساعة) ، وحتى يونيو 2017 كان يحمل الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية منفردة لامرأة حتى حطمت بيغي هذا الرقم. Whitson ولاحقًا بواسطة Christina Koch ، كلاهما أمريكيان.



وهي أيضًا أول امرأة إيطالية في الفضاء تحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا ، حيث تُلقب بـ "AstroSamantha" أو "AstroSam" (أنسامد).



