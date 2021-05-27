إيطاليا : وفاه راقصة الباليه العظيمة كارلا فراتشي

(أنسامد) - مايو 27 - روما - ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا يوم الخميس أن راقصة الباليه العظيمة الإيطالية كارلا فراتشي توفيت.



كانت ملكة الرقص الإيطالي ستبلغ من العمر 85 عاما في أغسطس.



ولدت في ميلانو عام 1936 وبدأت في مدرسة الباليه المسرحية لا سكالا في سن العاشرة ، حيث كانت الراقصة الروسية فيرا فولكوفا من بين معلميها.



تخرجت في عام 1954 ، وأصبحت عازفة فردية عام 1956 ومديرة عام 1958.



عملت أيضا مع Royal Ballet و American Ballet Theatre ، من بين العديد من الشركات الأخرى ، ومن بين شركائها في الرقص رودولف نورييف.



واصلت إدارة فرقة باليه تياترو سان كارلو في نابولي وشركة فيرونا أرينا للباليه وشركة تياترو ديل أوبرا دي روما للباليه. (أنسامد).



