معرض ميرشا كانتور في فيلا ميدتشي

(أنسامد) - مايو 21 - روما - يقام في الفترة من 20 مايو الي 19 سبتمبر معرض مشروع ارت كلوب 32 الذي صممه ميرشيا كانتور خصيصا للاكاديمية الفرنسية في فيلا ميدتشي.



يعرض في اطار المشروع علم كبير يرفرف في مهب الريح لإيصال رسالته.



ثم الأطفال الذين ، ببراءة ، يفكرون في الحرية والحاجة الفعلية ليصبحوا منقذين للعالم. هناك موضوع الهوية والفرد وعلاقته بالآخرين .



يمثل المعرض مرحلة جديدة ، رقم 32 ، من دورة المعرض التي بدأت في عام 2016 ومخصصة لمشاريع محددة من قبل فنانين منكل انحاء العالم دعوا للمشاركة في المشروع.



بدءًا من الإيماءات البسيطة والأنشطة اليومية المتمثلة في أعماله ، قام كانتور ، وهو فنان من أصل روماني لسنوات يقيم في فرنسا ولأول مرة يشارك في معرض في Villa Medici ، بالتحقيق في العلاقة بين السياق التاريخي والفني للأكاديمية والموضوعات. تتعلق به أكثر تكلفة: الموضوعات التي ، على الرغم من كونها عالمية (من الحرية إلى الهوية الاجتماعية والثقافية والسياسية للفرد ، إلى العلاقة التي تربط بين البشر) ، في هذه الفترة التاريخية التي يهيمن عليها الخوف وعدم اليقين أصبحت موضوعية للغاية. يتجه المسار إلى الخارج ، مع أعمال كانتور المنتشرة في الأماكن المحيطة بالحديقة الكبيرة للأكاديمية. (أنسامد).



