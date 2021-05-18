إيطاليا: وفاة المغني فرانكو باتياتو عن عمر 76 عاما

(أنسامد) - مايو 18 - روما - توفى المغني والملحن ومؤلف الأغاني الإيطالي، فرانكو باتياتو، في مقر إقامته في ميلو، عن عمر يناهز 76 عاما.



ولاقى باتياتو، الذي ولد في مارس 1945، شهرة واسعة في الغناء وتأليف الأغاني في مختلف الأنواع، مثل أغاني البوب إلى الأغاني الكلاسيكية.



وبدأ باتياتو مسيرته الموسيقية منذ أكثر من 50 عاما في مدينة ميلانو، حيث وقع أول عقد تسجيل له، مع صديقه، جورجيو جابر.



إلى جانب ذلك، فقد أصبح نجما تليفزيونيا أيضا، إذ أجرى أول ظهور تليفزيوني، عام 1967 مع كاترينا كاسيلي لتقديم برنامج "Diamoci del tu.



وعلى مدار عقود، نجح فرانكو باتياتو، في بناء مسارا فريدا على الساحة الإيطالية، ليحقق شعبية كبيرة.



إلى جانب ذلك، فرانكو باتياتو كان أيضا مفكر حر ساخر، كما عمل كمستشار لمنطقة صقلية على مدار فترة قصيرة بين نوفمبر 2013 ومارس 2014. (أنسامد).



